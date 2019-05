Fra vondt til verre for Iversen & co. I neste kamp venter Litj-Ivers

Pluss

Meldals fotballherrer tapte sin femte kamp av fem mulige, da Røros kom på besøk til Heggøya på frigjøringsdagen 8. mai. Hjemmelagets jakt på sesongens første seier fikk seg et skudd for baugen etter nitten minutter, da Mustafa Heidari scoret sitt første av to mål. Rett før pause scoret kampens store spiller, bortelagets spiss Georg Mørtvedt Rugelbak, sitt første av til sammen fire nettkjenninger.