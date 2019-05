Lastebilsjåfør «plages» av politiet - inviterte politikvinne på date

Pluss

Torsdag ettermiddag ble en lastebil stående i grøfta på E39 i Skjenaldalen cirka to kilometer fra krysset i Råbygda. Det måtte bilberging til for å få kjøretøyet på veien igjen.

Det oppstod ingen personskader eller materielle skader. Årsaken til utforkjøringa var ifølge sjåfør Eirik Øyen Sund at han ble forbikjørt av en politibil fra Trondheim med blålys som ville forbi. Da han la seg ut mot veiskuldra for å gi plass, ga den etter. Bom stopp!

- Jeg vil gi utrykningspolitiet fire prosent av skylda, skriver Sund humoristisk på trøndersk på sin egen Facebook-side.

I samme innlegg legger han ut bilder av lastebilen i grøfta, av bilberginga, samt en selfie med lokalt politi som etter hvert ankom stedet. Disse bildene kan du også se på det lokale politets Facebook-side.

Mannen som er bosatt i Kristiansund, var for nøyaktig to år siden også involvert i en annen «politiepisode». Den gangen møtte han en politibil i full utrykning på E39 i Buvika. Patruljen var i ferd med å foreta en forbikjøring, og kom imot Sund i hans egen kjørebane. Han vrenger bilen til høyre og unngår både kollisjon og utforkjøring.

Det eneste han husker etter den skremmende episoden, er at sjåføren i politibilen var ei blond dame. Én time etter hendelsen, fortsatt med bankende hjerte (av uviss årsak), legger han ut ei melding på Facebook om at fortjener en date med denne politikvinnen som et slags «plaster på såret».

Politiet ser med glimt i øyet på forespørselen, og politikvinnen svarte lastebilsjåføren på Facebook. Hun sier at hans innlegg skapte latter, at en god latter forlenger livet, og at hun beklager kjøringa si. Hun legger også til at det sikkert ville vært artig med en date, men at «han hjemme trolig ikke ville vært så fornøyd med det». Men hun inviterer på en is hvis de er i samme område en gang.