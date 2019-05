Ein sjaman og ei utdatert prinsesse rek rundt og frelsar lettlurte sjeler for 3000 kroner timen

Pluss

Straks pengane i kista kling, sjela ut av skirselden spring. Sånn vart avlatshandelen i si tid praktisert og annonsert i den katolske kyrkja. Tanken om å berge syndefulle sjeler var from og god. Heilt i samsvar med kristendommens ånd. Totalt ukristeleg var derimot tanken om at ein kunne kjøpe seg plass ved Herrens bord for pengar. Dette favoriserte rikfolk som kunne slenge mykje pengar i kista. Om dei oppnådde nokon fordel innafor Perleporten, er vel heller tvilsamt. Dess sikrare er at kyrkja skodde seg økonomisk på falske lovnader og umoralsk praksis.