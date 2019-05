Feiret treårsjubileum

Dette er nok den aktiviteten i regi Frivilligsentralen som er best besøkt.Marte Bugten

Pluss

For tre år siden fikk Ingeborg Volden og Else Spjøtvold ideen om å videreutvikle den velkjente seniordansen til også å omfatte sittedans. To spente damer ventet på hvordan responsen ville bli.