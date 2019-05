Det lukter fortsatt sagflis på Storås

Pluss

Ved innkjøringa til industriområdet på Heggøya, blir vi møtt av et infoskilt. Skiltet avslører at det fortsatt lukter sagflis på området, som fra 1948 og fram til konkursen i 1986 huset giganten Storås sag- og høvleri. I dag er det logoene til Bygger'n Meldal, Meldal byggservice, Smith element bygg, Halseth transport, Orkla laft AS og AG-tre som lyser på infotavla. Rundt regnet befinner det seg rundt 60 arbeidsplasser inne på området, som dermed bærer den sterke treindustrikulturen på Storås videre.