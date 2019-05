Tendensiøst om Newtonrom og Helsetunet

Pluss

Småbylista etterlyser meir openheit og debatt. Samstundes er det mange som opplever at deira agitasjon og angrep på meiningsmotstandarar fungerer som ein dempar på akkurat det. Vi er etter kvart mange som saknar at nokon utanfor det politiske miljøet kritisk vurderer den politiske aktiviteten i Orkdal, for lokaldemokratiet vårt er ikkje tent med at mistenkjeleggjering og skuldingar om manglande openheit berre blir debattert av politikarar med ymse agendaer. Her kjem eit eksempel: Den aktuelle saka er etablering av «Newtonrom» ved Folkehelsesenteret.