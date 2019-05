Har fått ny jobb: - Det er drømmejobben

Pluss

Etter åtte år som landslagssjef takket Vidar Løfshus for seg etter årets sesong. Det var like før VM i Seefeld at løkkenbyggen ga beskjed om at han kom til å gi seg etter årets sesong. 49-åringen kunne ikke bedt om en bedre avskjedsgave enn det han fikk servert av sine utøvere. Norge vant bortimot rubbel og bit i VM, verdenscupen sammenlagt ble vunnet av Johannes Høsflot Klæbo og Ingvild Flugstad Østberg.