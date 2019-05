Nå er første leietakeren i 4. etasje klar

Pluss

4.-etasjen i folkehelsesenteret har frem til nå ikke hatt noen leietakere, men i forrige uke skrev HMS-tjenesten under kontrakten som gjør at de flytter fra Statens hus til folkehelsesenteret når det åpner i mars neste år. Daglig leder ved HMS-tjenesten, Elisabeth Lund, er godt fornøyd med at de fra neste år, får nye lokaler å boltre seg i.