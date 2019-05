Trenger vi småbutikkene i sentrum?

Pluss

Det var et trist budskap vi fikk denne uka, at én av oss, Prikken AS, som driver i sentrumsgata, måtte legge ned virksomheten sin. Butikken er «død» og vi sitter igjen og sørger over å ha mistet en god kollega. En ressursperson for sentrumsforeninga og en stor pådriver for aktivitetene på Torget.