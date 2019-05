Slik kan du spare hundrelapper på strømregninga

Jeg ser at mitt private strømforbruk er redusert med ca. 20 prosent ved at jeg aktivt er inne og sjekker forbruk og gjør tiltak som får forbruket ned.Anine Malm

Pluss

Med produktet eVenn satser Sodvin på at du med enkle grep skal redusere strømregninga. E-en står for energi, mens begrepet «venn» langt på vei er selvforklarende med tanke på at målet er å få ned strømforbruket.