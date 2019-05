Søker kommunal lånegaranti for idrettshus til 7,4 millioner

Pluss

Orkdal IL er i gang med å sette opp et idrettshus i to etasjer i tilknytning til Orkla Sparebank stadion. Idrettslaget hadde et håp om å kunne starte med grunnarbeidet i fjor sommer, men måtte gjøre noen endringer i reguleringsplanen for området, noe som gjorde at byggestart ble utsatt til i år.