Først var det pelsdyra, nå skal kyllingen bort

Pluss

Vi rekker ikke engang å sette punktum for nedleggelsen av norsk pelsdyrnæring, før andre landbruksnæringer blir truet. På Miljøpartiet de Grønne sitt landsmøte foreslår Grønn Ungdom å legge ned produksjon av slaktekylling i sin nåværende form. Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom, sier at «70 millionar individ lever skikkeleg dårlege og smertefulle liv». Hvilken dekning hun har for slike påstander, og hvilken kunnskap hun har om temaet, sies det ingen ting om.