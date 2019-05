Regjeringen svikter både skolebarna og de eldre

Pluss

Med regjeringens opplegg er barnehager og skoler fremdeles underfinansiert. Staten har veltet store utgifter over på kommunene ved kutt i Arbeidsavklaringspenger og at færre og færre vanskeligstilte og uføre får bostøtte. I tillegg må kommunene framover ta mer ansvar for klimakutt og vern av natur, noe de trenger både penger og ansatte til.