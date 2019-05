- Vi var litt heldige utover i andre omgang

Pluss

Lørdag ble Orkla påført sitt første tap på tre seriekamper etter at Strindheim vant en jevn kamp 1–0 på Orkla Sparebank stadion. Kammen mente det var mye å plukke på etter kampen og at det var lite som fungerte offensivt for sitt lag. Det aller meste så ut til å være plukket bort da laget reiste til Verdal Kristi himmelfartsdag.