Møt Dorredonjtjen og familien hans

Signy Waage bokdebuterer med barneboka Dusken Dorredonjten. Dusken er far sjøl i huset, og han bot i Kattugleloftet, et sted ved Skjærlivatnet i Hemne, sammen med sin kone og to barn som kalles dorrer. I tillegg til at Dorredonjten er et etternavn, er det også navnet på en art som aldri før er omtalt.