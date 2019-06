Vil stenge «mopedmafiaen» ute fra sentrum

Pluss

Flere episoder de siste årene har ført til at mopedkjørende ungdom i Hemne har fått tilnavnet «mopedmafiaen». Tilnavnet har oppstått på grunn av mye støy og bråk i sentrum i forbindelse med mopedkjøring, men også fordi folk har opplevd sanksjoner fra mobedkjørerne etter å ha ytret kritikk mot kjøringa. For halvannet år siden ble et par utsatt for det de opplevde som skremmende atferd fra en gjeng ungdommer med tilknytning til mopedkjørerne. Det ble kastet stein mot huset til paret, de sneik seg innpå huset og ristet i verandaen mens de hoiet og skreik. Både paret og hunden i huset ble livredde av opptrinnet.