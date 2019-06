Orkdaling æret Kong Olav

Pluss

Tjomslandtraveren Rappstjernen skulle defilere heim seieren, men så møtte seiersmaskina en råsterk orkdaling. Rappstjernen tjente halvannen millioner kroner i fjor som treåring, etter blant annet å ha blitt toer i Norsk trav kriterium og vinner av Biri oppdretningsløp. På Bergen travpark lørdag var det ventet at seiersmaskina, som vant ni av elleve løp i fjor, lett skulle ta seieren i Kong Olavs æresløp. Så stor tillit hadde spillerne til Tjomsland-traveren at oddsen ble presset ned til 1,1, mens arrangøren hadde valgt å sette løpet utenfor V75-ramma for å få litt uforutsigbarhet i spillet.