På én av disse fire tomtene skal det bygges ny brannstasjon

Pluss

Høsten 2016 bestemte kommunestyret i Skaun at den gamle brannstasjonen i Børsa skulle bygge som for bedre å ivareta brannmannskapets helse. Men kostnadene viste seg å bli for store, og ganske nøyaktig ett år senere ble det fattet vedtak om å bygge ny brannstasjon, samtidig som nødvendige midlertidige tiltak ble iverksatt på den gamle.