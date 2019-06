Travbane og matjord

Pluss

I vår skulle det bli lagt en travbane i Malviks kjerneområde for matproduksjon, men heldigvis for oss skjedde ikke dette og travforbundet måtte gå til plan B. Deres plan B er et område i Orkanger som ble lagt av før kampen i Malvik. 85 dekar med matjord av ypperste kvalitet ble lagt av i tilfelle Malvik ble tapt. Nå er det omlagt til 100 daa. Om travbanen derimot fikk et annet sted det kunne bli bygd, vil matjorden bli bøndenes igjen. Det var derfor en søt men bitter seier at Malviks matjord ble reddet. For vi er glade for at matjorden ble reddet i Malvik, men det er jo idiotisk at annen matjord skal betale prisen.