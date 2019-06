To lokale førere blant landets beste i rallycross

Pluss

Denne helgen gikk i 2. runde av årets NM i Rallycross på Bollandsmoen i Melhus. Fem lokale førere satt bak rattet i løpet av helga. 19 år gamle Sander Næss og Roar Presthus som nylig fylte 20 år, deltar i rallycrosscupen for juniorer (Juniorcup-RX motor under 1,6 liter), mens Jo Erik Aa fra Meldal og Rune Tiset fra Rindal og Sander Størvold Bjørnås deltar i Supernasjonal klasse 3 (motor under 2,4 liter) under NM i rallycross.