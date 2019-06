«Bekymret for trafikksikkerheten i Klett-krysset»

Pluss

Orkdal kommune er bekymret for trafikksikkerhet i den nye kryssløsningen E6/E39 på Klett. Det er tidligere påpekt flere ganger at den valgte løsningen ikke var en heldig løsning og dette er nå bekreftet etter at krysset er tatt i bruk. Dette er en uholdbar situasjon på en europavei og vil bli ytterligere tilspisset når vinteren kommer.