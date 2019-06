Store Torsøya – tanker ved en solnedgang

Pluss

Det er andre uka i april, og jeg har tatt turen utover mot havgapet for å oppleve våren komme. Etter å ha fått haik med en arbeidsbåt fra Marine Harvest, går jeg i land på Store Torsøya i Frøyfjorden. Øya ligger mellom Hitra og Frøya. I dag har Store Torsøya ingen bosetting, folket flyttet fra øyriket på midten av 1900-tallet. Jeg skal altså være på øya mutters aleine noen dager. For å lytte til stillheten og oppleve naturen som våkner til liv igjen her ytterst på kysten.