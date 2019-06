Vømmøl-Rotmo til Orkdal

Pluss

45 år etter at Hans Rotmo og Vømmøl spellmannslag ga ut den første Vømmøl-plata, er Rotmo tilbake med ny Vømmøl-musikk. Sist fredag kom albumet «Vømmølbuen» ut, med 13 låter i Vømmøls beste musikalske og lyriske drakt - veldig likt det som ble skapt som hele landets folkeeie for snart et halvt århundre siden. Og samme helga som albumet kom ut, pangstartet Rotmo årets Vømmølturné under Vømmølfestivalen i Verdal.