Rekorddeltakelse på Hostovatnet Rundt

Pluss

IL Fjellmann i Hoston i Orkdal arrangerte onsdag kveld Hostovatnet Rundt. Det ti kilometer lange turløpet har vært arrangert hvert år siden 1994.

Traseen er på både grus og asfalt, og en del høydeforskjell er det også på turen rundt vatnet. De siste åra har deltakelsen vært god, både i trim- og mosjonsklassen. Det var det også i år.

230 stilte i trim, mens 67 løp på tid i mosjonsklassen. Det er rekord for begge klassene, og totalt deltakerrekord på Hostovatnet Rundt med 297 deltakere.

Fjorårsvinner Jo Inge Sandvik (bildet) fra Svorkmo vant på 33,24.

Dameklassen ble vunnet av Berit Mogstad (bildet) fra Rindal på 38,33. Hun var kun åtte sekunder bak sin egen løyperekord fra i fjor.

Juniorklassen ble vunnet av Tor Andre Hellandsjø (bildet) fra Orkdal IL på 45,12.

I trimklassen kan en gå, sykle eller løpe for den saks skyld. Det er ingen tidtaking og en styrer tempoet som en selv vil. Underveis, for hver kilometer, er det et spørsmål i forbindelse med natursti.

SE RESULTATLISTA HER

I mosjonsklassen er det fellesstart og tidtaking. Det er tre klasser; junior, senior herrer og senior damer.

I fjor ble det ny løyperekord i dameklassen på tiden 38,25. Herrerekorden er fra 2015. Den har Lars Bendik Eide og er på 32,34.

LES OGSÅ:

• Lars (13) løp nest raskest av alle

• Se bildene fra «Ta sjansen» i Hoston

• Se om du ser kjentfolk på isfisket på Hostovatnet

Sparebank1 SMN lovte før løpet å gi 100 kroner per deltaker til Hoston Storstue som i disse dager er i ferd med å ta form. Bygget vil koste sju millioner kroner. Dette stuntet ga cirka 30 000 kroner i kassen til idrettslaget.

IL Fjellmann premierte de tre beste i hver mosjonsklasse, og det var 1500 kroner i førstepremie i seniorklassen.