Han blir ny næringssjef

Aasmund Lie (45) er ansatt som ny næringssjef i Orkland. Lie er opprinnelig er fra Kristiansand, og har lang erfaring fra det private næringsliv, derav over ti år som leder i privat sektor, hovedsakelig innen banknæringen. Fra 2012 til 2018 var han banksjef i Sparebank1, SMN med ansvar for Skaun, Orkanger og Aure. Lie kommer fra stillingen som daglig leder ved Nordbohus Orkladal AS.