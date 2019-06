Det kan bli kø i Klett-krysset i ti år fremover

Pluss

Avisa Sør-Trøndelag har skrevet en rekke artikler om det problematiske Klett-krysset, som er trafikknutepunktet mellom Trondheim og orkdalsregionen. Til tross for at «nye E6» åpnet så sent som i februar, viste det seg raskt at kapasiteten på veien er underdimensjonert, noe som kan fremprovosere farlige situasjoner. Det er spesielt der E6 møter E39, i avkjøringen fra E6 i retning Orkanger, at det hoper seg seg opp lange bilkøer i rushtida.