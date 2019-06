- Dette er lønna til alle som var med

Pluss

M/P Media, bestående av Jørund Moltubakk og Stig Håkon Moltubakk Pedersen, er tildelt en Gold Award for filmen «Olav» under Spotlight Short Film Awards. Flere hundre filmer var påmeldt, og en Gold Award er nest høyeste premiering etter Platinum Award. Kun to filmer fikk sistnevnte pris.