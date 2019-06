Interessen for disse stolpene tar av: - Oppslutningen er over all forventning

Pluss

De siste ukene har folk i Orkdal flokket seg rundt stolper rundt omkring på Fannrem og Orkanger. Årsaken er at OIFs orienteringsavdeling har satt opp 41 stolper hvor hvem som helst kan lete frem ved hjelp av et kart. Det var Gjøvik som var først ute med denne aktiviteten, men siden den spede oppstarten i 2013 har stolpejakten bredt om seg som en aktivitet for store og små, spreke og litt mindre spreke i stadig flere områder og i større omfang. I år hengte også Orkanger IF seg på og det har blitt en kjempesuksess.