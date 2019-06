Kaster ut fasttelefonen

Pluss

Du kan fortsatt ringe 72 46 00 00 for å komme til Hemne kommune, men fra tirsdag av er det full stopp på alle andre fasttelefonnummer.

Da fases alle internnummer på fasttelefon ut. Det vil si at dersom du har programmert inn direktenummer til ansatte i Hemne kommune på telefonen din, kan du bare slette dem.

— Vi beholder altså hovednummeret til Hemne kommune, og en del sentrale tjenester som for eksempel teknisk vakt, helsesenteret og andre, vil få nye nummer. Det blir også mulighet til å benytte tastevalg for å komme til enkelte tjenester etter ordinær stengetid, forteller IKT-leder Oddvar Løfaldli i Hemne kommune.

Samtidig med omlegginga til nytt telefonsystem, blir telefaksen til Hemne kommunes faset ut.

Samtlige nye nummer som publikum må forholde seg til er nå oppdatert på kommunens hjemmeside.

— Vi gjør dette for å tilpasse oss nye Heim kommune og få felles løsninger med Halsa og den delen av Snillfjord som blir Heim, og for at Telenor nå faser ut alle fasttelefoner. Det er bare å gjøre det, sier Løfaldli.

— Fordelen med at vi ikke lenger har fasttelefon, er at en den personen du skal ha tak i ikke trenger å sitte ved kontorpulten. Kommunalt ansatte blir mer tilgjengelig, sier Arnt Joar Moen, leder for fellestjenester i Hemne kommune.

En annen omlegging som skjer, er at alle trygghetsalarmer skal byttes ut og kobles til det nye telefonsystemet. Brukeren vil imidlertid ikke merke noen forskjell, og det vil ikke bli noe opphold i trygghetsalarmens funksjonalitet når byttet skjer.