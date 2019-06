Disse guttene utgjør en forskjell

Pluss

To unge menn fra Hemne har over tid imponert lokalt både med videoer og reportasjer. Det unge teamet er M/P Media som består av de unge mennene Jørund og Stig Håkon Moltubakk. At de får Gold Award for en lokal film innspilt i Hemne, under en internasjonalt anerkjent festival i USA, er både enestående og oppsiktsvekkende. Spesielt imponerende er det ettersom filmen ikke har noe budsjett annet enn dyktig kompetanse, mye vett og forstand, kunnskap både om film og menneskelige relasjoner, stor arbeidskraft og ikke minst tro på det de driver med. Denne prisen tyder på at noe stort kan være på gang.