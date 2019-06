Hadde aldri vært på samme nivå som KIL/Hemne, så scoret de syv på en omgang

Pluss

Rennebu har rykket opp to divisjoner de to siste sesongene, men nivået i 4. divisjon ser ikke ut til å skremme rennbyggen. I helga var det duket for et lokaloppgjør da KIL/Hemne gjestet Frambanen. Det er første gang i historien at Rennebu befinner seg i samme divisjon som lørdagens motstander. Likevel var det klasseforskjell på lagene.