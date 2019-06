Dette er trist for alle

Pluss

Brennpunkt-programmet «Griseindustriens hemmeligheter» har satt mange følelser i sving etter at det ble vist på NRK denne uka. Programmet avdekket stygge overgrep i behandlingen av griser i norske grisefjøs. Her fikk vi se at griser ble kastrert uten bedøvelse og uten noen form for smertelindring etterpå. Vi fikk se at syke, lidende og døende dyr som ble overlatt til seg selv, og vi fikk se avlivningsmetoder som hører en helt annen verden og tidsalder til. Det som ble avdekket i programmet når det gjelder behandling av dyr, vekker avsky og setter svinenæringa i et svært dårlig lys. Det er kun næringa selv som bidra til å renvaske seg.