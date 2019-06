Dramatisk da årets isnyhet skulle kåres: - Den smaker sjokolade, men det er noe annet rart i den

Pluss

Avisa Sør-Trøndelag tok med seg et par handleposer med is til Evjen Barnehage for å finne ut hva som er den beste isnyheten i år. Et testpanel bestående av de seks skolestartere Olav Magnetun, Marion Bettine Richvoldsen, Monja Sognli, Leah Emilie Broholm, Sondre Bang og Vegard Kvaale Skjølsvold, samt 4-åringen Mari Elven Rise som etter hvert klarte å forhandle seg til en plass ved testbordet.