Eg ønskjer katta langt åt skogen somme stunder når ho klagar

Pluss

Eg skal heim neste veke. Ikkje til heimen min i Trondheim, men til Årdal, der fjella er 1000 meter høge og fjorden like djup. Utla renn i gjennom bygda frå kjelda i Jotunheimen og ut i Årdalsfjorden og Sognefjorden. Den lengste fjorden i verda. Ja, no tenkjer du sikkert at dette er noko alle veit, men eg må fortelje det likevel. Igjen og igjen har eg gjort det. Kvar gong eg skal reise heim og nokon ikkje veit kvar eg kjem frå. Sikkert litt keisamt å høyre på.