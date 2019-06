Har brukt nesten 50 år på å bygge opp Trolltunet

Pluss

En liten portal i tre ved innkjørselen til tomta til Jan, gir besøkende et lite hint om hva som er i vente. Men det er ikke før du har passert hjørnet på bygget nærmest veien, at en helt ny verden åpner seg. For dette hyttetunet er ikke som andre hyttetun. Plutselig står du midt i det som ved første øyekast kan se ut som en scene hentet fra et av eventyrene til Asbjørnsen og Moe.