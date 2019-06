Hvor mye by er Orkanger egentlig?

Pluss

1. juli i 2014 fikk Orkanger status som by. Totalt sett var det by nr. 103 i landssammenheng. Siden den gangen har det både vært diskutert og reist tvil om hvor mye by Orkanger egentlig er. I likhet med andre nyslåtte byer, har den måttet tålt å bli fleipet med. Blant annet har utfordringene til sentrumsgata blitt diskutert; ikke minst i forhold til konkurransene med de to kjøpesentrene på stedet. De som driver butikk i gata, har ikke lagt skjul på at det tidvis er vanskelig å drive med lønnsomhet i en stadig tøffere konkurranse med netthandel og store kjøpesentre. Butikker er blitt lagt ned, og lokaler er blitt stående tomme. Dette er dårlig reklame for ei sentrumsgate, og ikke minst for dem som driver butikk på stedet.