Nå starter valgkampen: – Her kommer man ikke unna med vagt valgflesk

Pluss

Denne høsten er det kommunestyrevalg i Norge. I Skaun kommune er det for lengst klart at nåværende ordfører Jon P. Husby (Sp) ikke stiller til gjenvalg, etter å ha fullført fire perioder. 9. september blir det klart hvem som tar over klubba og ordførerkjedet fra Husby. Sannsynligheten er stor for at den neste ordføreren i kommunen blir en kvinne, i så fall den første kvinnelige ordføreren i Skaun noen gang.