Ti ansatte må gå etter konkurs

Det er for tidlig å konkludere med hva som er årsakene til konkursen.Stein Knut Tonning, bostyrer

Pluss

Selskapet Byggmester Sveinung Gjønnes AS er konkurs. Ifølge Brønnøysundregistrene, er ble det åpnet konkurs etter oppbud sist fredag. Bakgrunnen for konkursåpningen var oppbudsbegjæringens anførsel om at selskapet er insolvent.