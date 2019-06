Like sikkert som at det er sommer

Pluss

Like sikkert som at sommeren er her, inviterer Rennebu Kristelig Folkeparti til seterstevnet på Nerskogen. Søndag 30. juni er det årvisse stevnet på setra til Ingunn og Lars Uv i Leverdalen på Nerskogen. Som hovedtaler for dagen er parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan.