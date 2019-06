— Dette kommer til å bli et krav

Pluss

Tirsdag denne uka ble Helen Hartel Rådgivning AS i Hemne sertifisert som Miljøfyrtårn. Fra før har «sambygdingene» Vinmonopolet, Hemne videregående skole, den offentlige tannklinikken, Bedriftshelsa, Blakstad Auto, Lian Trevarefabrikk, ASP Nor (nå Sodvin Systemer AS) og Bolig og Næringsbygg fått denne sertifiseringa som har en varighet på tre år.