Det kan umulig bare slutte her

I år er det 20 år siden den unge musikeren Knut Anders Vestad gjorde det første framstøtet for å skape et nasjonalt musikkeventyr i den lille kommunen Agdenes. Det hele hadde utspring i slektsgården hans, Kibneb, som han hadde tilhørighet til siden han var guttungen. Med utgangspunkt i røtter og tilhørighet til bygda, samt at han er profesjonell musiker med et stort kunstnerisk nettverk, satte han i gang en musikkrevolusjon i bygda med en tredagers musikkfestival, Kibnebfestivalen.