- Når vi legger ut påmeldingen, er det fullt samme dag

Pluss

Årets utgave av leiren varte over fire dager. Den startet allerede fredag i forrige uke, før det ble pause i helga som deretter ble etterfulgt av tre begivenhetsrike dager denne uken. Til sammen er det 140 barneskoleelever fra Orkdal som har meldt seg på den populære Solaleir som blir arrangert hvert år, like etter skoleslutt. Interessen for arrangementet er enormt og en må være tidlig ute for å få en plass.