Arbeidslivspolitikk påvirker folks hverdag

Pluss

Jeg har vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Hemne, siden januar 2015. Gjennom mitt arbeid i Fagforbundet, har jeg fått god innsikt i utfordringer knyttet opp mot små stillinger og vikariater. Dette gjelder stort sett omsorgsyrkene, der vi har flest kvinner ansatt, så det blir også et spørsmål om likestilling. Fokuset i Heim Arbeiderparti på rett til hele, faste stillinger var en av årsakene til at jeg etter noen års pause, igjen satte meg på liste foran høstens valg. Hvis jeg får tillit ved høstens valg, ønsker jeg å jobbe aktivt for at Fagforbundets verdier også skal bli synlig i kommunens politikk. Politikerne i en kommune er arbeidsgiver for kommunalt ansatte, og jeg vet det har betydning hvem som sitter med ansvaret.