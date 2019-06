– Gjømt kamera i BH-en er på mange vis verre enn silikonpattar

Pluss

Eg les mykje aviser. Som andre gamlingar sjekkar eg først dødsannonsane. Det blir viktigare med kvart å få dokumentert at ein lever. Ein tør ikkje lenger å lite på magekjensla. Dessutan ser eg for mykje TV. Der finst mykje spekulativt søppel, men også ein og annan godbiten. Vêrmeldingane for eksempel. Nattefrost og skybrott i Spania er frydefullt stoff for ein heimekjær mann.