Ordførere med hvert sitt halvårsperspektiv

Pluss

Når juni nå blir til juli, betyr det at 2019 er halvveis. For to ordførere betyr det minst to ting; Ola T. Heggem i Rindal kan se tilbake på at han har vært trønder i et halvt år, mens Ola Rognskog i Halsa vet at det er et halvt år til han blir trønder.