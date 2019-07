Godt med nytt, ungt og friskt blod

Pluss

Noen ganger er det trist at odelsrekka på familiegårder brytes. Det fører til brudd på tradisjoner og slekters gang. Men det er også synd når odelsgårder holdes i hevd av nye generasjoner som overhodet ikke er interesserte i landbruk, men som føler seg mer eller mindre tvunget til å ta over familiegården for at odelen skal holdes i hevd. Det skaper ikke akkurat utvikling og ny giv i bygda, bortsett fra at de som er interesserte i å drive landbruk, får mer jord å forpakte slik at de kan være gårdbrukere på heltid.