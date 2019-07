Æ skjemmes!

Pluss

Ikke på grunn av at jeg flyr og at jeg kjører bil. Og slett ikke på grunn av at jeg spiser kjøtt. Jeg skjemmes på vegne av bedreviterne som ønsker å påføre oss vanlige dødelige skam. Skam for å spise kjøtt. Skam for å fly fra A til B. Skam for at vi bruker bilen i stedet for å gå eller sykle.