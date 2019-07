Arbeidsrelaterte søvnproblemer

Pluss

Det er dessverre slik at mange har utfordringer knyttet til søvn, og undersøkelser viser at nesten 1/3 av oss har ukentlig søvnvansker. Folkehelseinstituttet informerer om at over 50 % av pasientene i primærhelsetjenesten og psykisk helsevern har søvnvansker. Nyere studier viser at nesten 10 % av den voksne befolkningen har det som kalles som insomni (søvnvansker). Søvnproblemer er også noe vi ser hos norske arbeidstakere, og ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt oppgir 26 % av norske arbeidstakere at de har søvnproblemer. 9 % av disse opplever at søvnproblemene er arbeidsrelaterte. Dette vil si at 220 000 nordmenn opplever at jobben påvirker søvnen negativt. Hva kan så være årsaken til at jobben gir arbeidstakere problemer med nattesøvnen?