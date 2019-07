- Det hjelper lite med en bil med mye under panseret, hvis du ikke kan håndtere den

Pluss

17-åringen som kjører for NMK-Orkla gikk til topps under Wallenbergløpet for knappe to uker siden og fulgte opp med nok en seier i et kveldsløp på Støren uken etterpå. Det gjorde at han kvalifiserte seg til Eliteracet som arrangeres på Bjorli Motorsenter neste år. Even er godt fornøyd med de siste to ukene bak rattet.