Protesterer mot endret trafikkmønster

Skolebarn og andre fra Bugen tar ikke alltid like mye hensyn til fartsgrensene og at de har vikeplikt for trafikken.Laila Størset, Bugen Velforening

I forbindelse med det pågående sentrumsarbeidet på Kyrksæterøra og det faktum at G-Bygg skal bygge boliger på Vollanekra, foreligger nå forslag til reguleringsplan for Vollanekra. Planen omfatter også endret trafikkmønster, noe som innebærer at Vollveien er tenkt som hovedadkomst til Bugen boligfelt. I dag går trafikken i hovedsak via Øragata, Prinsengate og Hasselveien forbi misjonshuset. Hasselveien er tenkt stengt ved misjonshuset på «Bugen-siden».